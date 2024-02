LIVE: Premierul Recean face declarații pentru presă după ședința Guvernului

14:20

În cazul dispariţiei muniţiilor de la Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” sunt investigate atât persoane cu funcţii de execuţie, cât şi cu funcţii de conducere. Precizările au fost făcute de ministrul de Interne, Adrian Efros. Totodată, oficialul spune că, după incidentul de ieri, când s-a constatat dispariţia a mii de cartuşe, a dispus ... Ministrul Efros a dispus un ordin de verificare minuţioasă a armamentului şi tuturor loturilor de muniţii după incidentul de la „Fulger” The post Ministrul Efros a dispus un ordin de verificare minuţioasă a armamentului şi tuturor loturilor de muniţii după incidentul de la „Fulger” appeared first on Politik.