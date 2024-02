Alexei Buzu: De la 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 4,2%

07:00

La aproape doi ani de la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin rămâne încrezător. În interviul cu Tucker Carlson publicat joi noapte, preşedintele rus afirmă că înfrângerea ţării sale este "imposibilă". "Au existat îndemnuri pentru a provoca Rusiei o înfrângere strategică pe câmpul de luptă", a declarat Vladimir Putin. "În opinia mea, acest lucru este […]