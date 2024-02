Studiu: Proteinele pot prezice cu 10 ani mai devreme cine va avea demenţă

13:40

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că nu a fost chemat niciodată la Procuratură în dosarul privind contractul cu Gazprom. „M-am săturat să răspund la tot felul de minciuni. Nu am cumpărat mai mult gaz, am cumpărat cât era nevoie pentru a asigura securitatea energetică a țării noastre. Sunt cu inima împăcată că am făcut tot ce a fost nevoie ca țara să nu mai depindă în vecii vecilor de Gazprom”, a declarat ministrul la emisiunea „InPROfunzime”, de la ProTv.