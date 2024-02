Previziuni sumbre pentru calea Ferată din Moldova – Datorii de milioane, infrastructură feroviară învechită și distanță mare pînă la liberalizarea pieței

14:20

Guvernul caută soluţii la protestele angajaților CFM care şi-au cerut salariile pe care nu le-au mai văzut de câteva luni. „Este un subiect care este în atenţia autorităţilor, inclusiv pe linia Ministerului Infrastructurii, dar şi a colegilor responsabili. Se caută soluţii în continuare pentru ca salariaţii care au muncit şi şi-au făcut onest meseria să ... Situația salariaților de la CFM rămâne complicată – Reacţia Guvernului: Se caută soluţii