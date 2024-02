VIDEO Alexei Buzu despre incidentul de la CMC: Dincolo de orice jocuri politice nu înțeleg cine are câștigat

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a comentat la emsiunea Rezoomat de la Rlive TV cazul persoanei cu dizabilități care se târăște prin sală în timpul ședinței CMC. „Eu nu am văzut aceste imagini. Am văzut în spațiul public mai multe declarații parvenite de la mai mulți actori. Cu siguranță fiecare persoană și în […] Articolul VIDEO Alexei Buzu despre incidentul de la CMC: Dincolo de orice jocuri politice nu înțeleg cine are câștigat apare prima dată în Realitatea.md.

