Ce se întâmplă cu prețurile în 2024 – Anunțul făcut de Guvernatorul BNM, Anca Dragu

10:00

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, prin vot unanim, să coboare cu 0,5 puncte procentuale rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, până la nivelul de 4,25 la sută. Totodată, au fost diminuate cu 0,5 la sută ratele de dobândă la creditele overnight, până la ... Banca Națională a Moldovei coboară rata de bază și ratele la dobânzi în ideea ca intermedierea financiară între bănci și companii să fie mai dinamică The post Banca Națională a Moldovei coboară rata de bază și ratele la dobânzi în ideea ca intermedierea financiară între bănci și companii să fie mai dinamică appeared first on Politik.