România acordă 10 milioane de euro pentru administrațiile locale din Republica Moldova

Primul transplant hepatic din acest an a fost efectuat pe 19 ianuarie. Un bărbat de 40 de ani fost salvat chiar de către fratele său mai mic, care i-a devenit donator. Acum o zi ambii pacienți s-au externat la domiciliu în stare bună, anunță Spitalul clinic republican „Timofei Moșneaga" într-un comunicat de presă. „Pacientul de […]