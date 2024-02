VIDEO Conturile lui Șor și Platon – blocate, bani pentru fermieri și explozia la un aquapark din Suedia / Știri NewsMaker

09:40

Fermierii din Republica Moldova își continuă protestele împotriva politicilor Guvernului. Asociația „Forța Fermierilor" anunță că agricultorii vor organiza luni, 12 februarie, concomitent, cel puțin cinci proteste, în diferite zone ale țării, inclusiv la vama moldo-română Leușeni. Potrivit sursei citate, fermierii din mai multe raioane din sudul Moldovei vor protesta astăzi, 12 februarie, începând cu ora […]