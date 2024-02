Maia Sandu a discutat despre referendumul de aderare la UE cu ambasadorii acreditați în țara noastră

08:50

Referendumul republican privind integrarea europeană a Republicii Moldova are un puternic subtext electoral și a fost gândit pentru a mobiliza cetățenii să iasă la vot. O spune co-președintele Ligii Orașelor și Comunelor, Alexandru Bujorean. Potrivit lui Alexandru Bujorean, blocul politic LOC-Platforma DA-Partidul Schimbării va participa la consultările inițiate de președintele Maia Sandu la subiectul referendumului […] The post Alexandru Bujorean: Acest referendum are un puternic subtext electoral appeared first on Omniapres.