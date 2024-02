VIDEO Fermierii-protestatari au blocat, din nou, vama Leușeni: „Așteptăm autoritățile”

18:50

Fragmente de dronă de tip Shahed au fost depistate pe 11 februarie, în zona frontierei moldo-ucrainene, în apropierea localității Etulia, raionul Vulcănești. Informațiile au fost confirmate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Potrivit IGPF, după depistarea rămășițelor de dronă, informațiile au fost comunicate autorităților de competență. Totodată, în regiunea căderii rămășițelor de dronă […]