Solidaritate și acțiune în lupta împotriva consecințelor calamităților naturale în agricultură

12:50

Două persoane au fost condamnate pentru comunicarea mincinoasă cu bună-știință despre actul de terorism. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, și o tânără de 18 ani, care a fost condamnată la 1 an... The post Un cuplu condamnat la închisoare pentru 5 alerte cu bombă false appeared first on ALBASAT.