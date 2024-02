Traficul rutier va fi suspendat pe bd. Decebal, tronsonul cuprins între bd. Iurie Gagarin şi str. Trandafirilor, până pe 12 martie

18:30

Autoritățile Republicii Moldova au fost in alertă după ce in apropierea frontierei cu Ucraina au fost găsite mai multe fragmente dintr-o dronă militară. Resturile provin de la un aparat de zbor fără pilot de tip "Shahed" şi conţineau explozibil. Geniștii le-au detonat in mod controlat şi dau asigurări că nu există pericole de securitate. În acest context, conducerea Republicii Moldova a condamnat din nou atacurile Rusiei aupra Ucrainei.