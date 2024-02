Vama Leușeni rămâne periodic blocată de fermieri – Agricultorii indignați că nimeni din autorități nu discută cu ei și amemniță blocarea altor puncte de trecere a frontierei

22:10

Comunitaea academică este îngrijorată cu privire la posibila mutare a Procuraturii Anticorupție în sediul AȘM. Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și comunitatea academică își exprimă nedumerirea și totalul dezacord în legătură cu intenția de amplasare în sediul AȘM a Procuraturii Anticorupție, care are un regim special, total incompatibil cu activitatea instituțiilor din domeniile cercetării și ... Procuratura Anticoprupție râvnește un sediu, chiar, în clădirea Academiei de Știință – Reacția virulentă a comunității academice