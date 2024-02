18 spitale din România – atacate cibernetic. Datele pacienților nu pot fi accesate de către medici

13:50

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere europenilor să își crească producția de arme, pentru a spori livrările către Ucraina şi pentru a preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani", potrivit unui interviu publicat sâmbătă de cotidianul german Welt am Sonntag, citat de news.ro. „Trebuie să ne reconstituim şi […]