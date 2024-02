Un nou tip de concediu: salariații care vor îngriji de o rudă bolnavă, vor beneficia de 5 zile libere

11:40

Forţele israeliene au descoperit o reţea de tuneluri, lungă de sute de metri, care trece parţial pe sub sediul Agenţiei ONU pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA) din Fâșia Gaza. UNRWA are 13.000 de angajaţi în Fâşia Gaza. Armata israeliană susține că tunelul Hamas este dovada clară a exploatării de către militanți „a principalei agenții de ajutor