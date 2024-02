„Pentru simplul fapt că sunt ucraineni”. Un baschetbalist din Ucraina a fost ucis, iar altul – rănit, într-un atac în Germania

20:30

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre riscul de plasare pe piață a ouălor „ce nu prezintă siguranță”, puse în vânzare de operatorul din domeniul alimentar SRL „REDIAGRO” din raionul Dondușeni. Specialiștii ANSA susține că agentul economic ar fi admis „multiple încălcări grave” în activitatea sa, între acestea – exploatația de găini ouătoare a […] The post Ouă cu salmonella, pus în vânzare de o fabrică din Dondușeni. ANSA avertizează oamenii să nu le cumpere appeared first on NewsMaker.