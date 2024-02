Cererile de contestare a rezultatelor examenelor auto pot fi depuse online

15:30

95% dintre cetățenii Republicii Moldova care susțin aderarea la UE consideră că reforma justiției e crucială pentru integrarea europeană. Datele se conțin în primul sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției – Justiție pentru Moldova, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare cu...