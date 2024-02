Minori după gratii. În ce condiții stau deținuții din Penitenciarul nr. 10-Goian și de ce mai mult de jumătate revin în închisoare

17:50

Jurnalistul american Tucker Carlson a publicat pe site-ul său și pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter) un interviu de două ore cu Vladimir Putin, pentru care a zburat special în Federația Rusă. Carlson nu a pus practic nicio întrebare presantă, deși a promis că va face acest lucru, iar Putin a reușit să reproducă […] The post „Principalul eveniment din lume” vs „Un nou nivel de rușine”: Cum presa din Rusia și din Occident a reflectat interviul lui Putin pentru jurnalistul american Tucker Carlson appeared first on NewsMaker.