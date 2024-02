„Adevărul este simplu și public”: Reacția Președinției la cererea de audiere în judecată a Maiei Sandu în dosarul privind concesionarea Aeroportului

09:50

În cursul anului 2023, informațiile false referitoare la integrarea europeană a Republicii Moldova au inclus afirmații menite să influențeze opinia publică și să submineze sprijinul pentru aderarea la UE. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. FALS 1: UE nu-și mai poate permite extinderea, pentru că nu mai are resurse; FALS 2: Majoritatea populației este împotriva aderării la Uniunea …