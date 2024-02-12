Vot crucial în Senatul american în vederea adoptării unui ajutor pentru Ucraina

Infotag, 12 februarie 2024 11:30

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