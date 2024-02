„Moldpres”, fără șef din decembrie. Funcția de vicepreședinte de raion a fost favorita! 

06:10

Eduard Grama, ex-ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, vicepreşedinte al Mişcării Respect Moldova, a spus de ce a decis să se implice în politică, informează TRIBUNA. „Este adevărat că mult timp am încercat să mă ţin cât mai departe posibil de politică, deşi în unele din funcţiile în care am activat anterior am avut tangenţe […]