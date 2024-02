Reacția Chișinăului, după ce fragmentele unei drone au fost găsite la Vulcănești. Sandu: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei lovește aproape de casă, în Moldova — din nou”

12:10

În 2021 au fost înregistrate, la populația Republicii Moldova, 8 596 cazuri noi de cancer. În următorul an au fost înregistrate 9 719 cazuri noi, cu 1 123 mai mult. Datele au fost comunicate pentru NewsMaker de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). ANSP a declarat pentru NewsMaker că în anul 2021 în Republica […]