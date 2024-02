Fragmente de dronă de tip „Shahed”, depistate în raionul Vulcănești

08:40

Locuitorii din Seine-Port (Franţa) au adoptat o moţiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile în spaţiile publice, relatează Ouest-France. Primarul consideră că aceasta este o problemă de sănătate publică şi doreşte să ajute în special părinţii să limiteze timpul petrecut în faţa ecranelor. Cei 1.800 de locuitori din Seine-Port (Seine-et-Marne), precum …