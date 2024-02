Ion Chicu: În pofida managementului defectuos, Ala Nemerenco în continuare este protejată de Maia Sandu

10:20

Rusia a atacat masiv capitala ucraineană cu rachete la primele ore ale dimineţii, în plină vizită a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, care a fost nevoit să coboare, împreună cu restul delegaţiei, în adăpostul subteran al hotelului din Kiev unde este cazat, potrivit EFE. Alarma aeriană care l-a obligat pe […]