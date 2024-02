Ministrul britanic de externe David Cameron „profund îngrijorat” de o invazie terestră israeliană în Rafah

14:50

Costurile principalului ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat în ultimul an Costurile principalului ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat în ultimul an şi joi au atins un nou maxim istoric, după ce vremea secetoasă a afectat arborii de cacao din Vestul Africii. La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins joi un nou record de 5.874 de dolari pe tonă, pentru a încheia şedinţa la 5.805 dolari pe tonă. De la începutul anului trecut şi până în prezent...