(foto) Mi-am tuns pentru prima oară buclele la un salon pentru crețe. Cât m-a costat și cum a ieșit

Mi-am urât părul toată viața, ca să mă îndrăgostesc subit de aceasta și să caut soluții la capătul lumii sau al Botanicii ca să-l reanimez. Dacă ai părul creț, dacă bănuiești că ai părul creț sau chiar dacă nu vrei să accepți că părul tău are potențial de onduleuri, te îndemn să urmărești experiența pe care am avut-o cu prima mea tunsoare specifică tipului de păr rebel pe care îl am.

