VIDEO Cântărețul Irakli se va adresa în instanță, după ce i s-a interzis să intre în R. Moldova pentru a doua oară

Un atac rusesc cu dronă a ucis şapte civili, inclusiv trei copii, în oraşul Harkov din estul Ucrainei, a anunţat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Sînehubov, citat de Reuters. Sînehubov a spus că forţele ruse au atacat oraşul Harkov cu drone Shahed vineri noapte. Seven people, including three children, have been killed in Kharkiv Region as […]