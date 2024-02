Rușii au atacat Kievul și alte regiuni din Ucraina cu zeci de drone kamikaze. Cu o zi înainte, Șoigu lăuda producția de drone

13:10

Două persoane au murit, vineri, în urma prăbuşirii unui avion privat pe o autostradă din sudul Floridei, SUA, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP, informează news.ro, preluat de Digi24.ro. Accidentul a avut loc în jurul orei locale 15.15 (21.15 GMT), nu departe de oraşul Naples, în Golful Mexic, a precizat Agenţia americană de reglementare a aviaţiei civile pe X (fostul Twitter). #BREAKING: A private jet has crashed on interstate I-75 bursting into flames • #Naples | #Flordia • Num...