O țară se pregătește să expulzeze trupele SUA de pe teritoriul ei: „Inamicul ocupant înţelege doar limbajul armelor”

14:40

NORDGAZ FURNIZARE SRL a contestat cu succes în instanță decizia ANRE de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale, adoptată la 22 decembrie 2023. In data de 5 februarie 2024, instanta din Balti, avand in vedere cererea NORDGAZ FURNIZARE, a hotarat ca ANRE nu are temei sa suspende licenta societatii. Hotărârea judecătorească stă la […] The post NORDGAZ FURNIZARE: Instanța a recunoscut nelegalitatea suspendării licenței appeared first on Omniapres.