Maia Sandu și Dorin Recean ar putea fi chemați în instanță ca martori în dosarul concesionării aeroportului

07:10

Horoscop 6 februarie – o zi destul de reușită. Începem să fim şi mai hotărâţi să ne facem viaţa frumoasă, să fim selectivi cu lucurile şi cu oamenii care ne plac şi ni se potrivesc. VĂRSĂTOR O să vă bucuraţi de o reuşită în familie şi n-o să lăsaţi să vă strice nimeni bună dispoziţie […] The post Horoscop 6 februarie – zodia care poate căpăta un surplus salarial appeared first on Omniapres.