Comuniștii îndeamnă moldovenii să boicoteze referendumul Maiei Sandu: „Nu poți juca cărți cu trișori”

20:10

Un incendiu a izbucnit în această seară la Universitatea de Stat a Moldovei (USM). Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), Liliana Pușcașu, flăcările au cuprins ușa unui birou. Pentru a stinge focul, la fața locului au intervenit salvatorii și pompierii. „Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:57. […] The post VIDEO Incendiu la Universitatea de Stat a Moldovei. Pompierii și salvatorii – la fața locului appeared first on NewsMaker.