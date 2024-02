Profesorii din Moldova pot obține o bursă pentru a participa în calitate de însoțitori ai elevilor la Olimpiada Internațională la limba germană

11:30

Ce zici să fii primul care participă la premiera internațională a unui film străin în Moldova, prezentat chiar de producătoarea lui? În data de 23 februarie, începând cu ora 18.00, la Mediacor ai șansa unică să vezi documentarul „40 BELOW: The toughest race in the world” (40 DEDESUBT: Cea mai dură cursă din lume). Participarea la eveniment este gratuită, dar se necesită o înregistrare prealabilă. Сообщение La Chișinău va avea loc premiera internațională a unui film străin. Regizoarea va fi prezentă la eveniment появились сначала на #diez.