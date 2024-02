Copil de 5 luni din Chișinău, diagnosticat cu rujeola, după ce a călătorit cu părinții în România. Este al treilea caz, în mai puțin de 2 luni

18:20

O companie britanică, consacrată în domeniul măsurărilor și cercetărilor de piață, va măsura cotele de audiență și de piață din Republica Moldova, în perioada 2024-2029. Este vorba de compania Kantar, care a câștigat concursul în fața companiei germane GfK, anunță Consiliul Audiovizualului (CA). Potrivit CA, cele două companii internaționale și-au prezentat propunerile și au răspuns […]