Avocatul Poporului, despre tânărul coborât din cărucior care s-a târât pe jos în fața consilierilor – Persoanele cu dizabilități nu trebuie folosite ca factor de sensibilizare și manipulare

15:50

Fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei Iavorschi ar putea reveni la șefia acestei instituții, după ce în 2022 a fost suspendat din funcţie, fiind pus sub învinuire de către procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Iavorschi a anunțat că Procuratura Anticorupţie a clasat cauza penală deschisă pe numele lui. „La 30 ianuarie PA ... Fostul șef al Inspectoratului Național de Probațiune, Andrei Iavorschi revine la şefia instituției după un dosar pornit de CNA și clasat de procurori – Reacția PA