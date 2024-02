Ouă cu salmonella, pus în vânzare de o fabrică din Dondușeni. ANSA avertizează oamenii să nu le cumpere

14:50

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Interpol îi cere Rusiei să îl rețină și extrădeze în Moldova pe fugarul Ilan Șor Încă un caz de rujeolă, confirmat la un băiat de 17 ani din Ialoveni: a ajuns la spital cu febră înaltă și tuse Ucraina raportează un nou atac nocturn al […] The post VIDEO Șor în Duma de Stat rusă, Odesa – sub bombardamente, în Moldova – încă un caz de rujeolă / Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.