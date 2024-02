Dialog pentru siguranță: activități de prevenire în Seliște

12:20

Luptătorul de taekwondo Serghei Uscov a cucerit medalia de bronz la Austrian Open G-1, transmite IPN. Sportivul din Tiraspol a obținut două victorii în categoria de greutate 58 kg, cu reprezentanți din Iran și Israel, fiind învins de un olandez. Un alt luptător moldovean, Dmitrii Suleac, s-a clasat pe locul...