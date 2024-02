Interesul pentru participare la Programul de informare și educație digitală 2024, lansat de AGE, este în continuă creștere

De la începutul acestui an, peste 300 de participanți au beneficiat de activitățile noastre de informare organizate (online și offline) în cadrul Programului de informare și educație digitală 2024. În săptămâna 5-9 februarie 2024, am organizat alte două webinare, unde am avut ocazia să interacționăm, să împărtășim noutăți digitale, cunoștințe și abilități cu două grupuri de participanți. În primul grup au fost tineri voluntari, membri ai Proiectului Help Age International Moldova. Le-am prezentat serviciile publice digitale, am demonstrat exerciții practice, ajutându-i să înțeleagă și să valorifice potențialul acestora în activitățile lor zilnice, dar și în misiunea lor de voluntari, care vor ajuta populația vârstnică din diferite localități din țară (Telenești și Ialoveni), să se împrietenească cu tehnologia. Al doilea grup a fost format dintr-o diversitate de profesioniști, de la bibliotecari și antreprenori, la profesori, manageri, funcționari publici și pensionari care s-au înscris online prin formularul de înregistrare. Tuturor beneficiarilor le-am oferit o experiență interactivă și informativă, prezentându-le paleta de servicii digitale guvernamentale și prin exerciții practice le-am arătat modul în care pot crea împuterniciri online cu MPower, semna documente electronice cu MSign, efectua plăți electronice cu MPay, accesa date personale cu MCabinet și beneficia de servicii online de pe Portalul Serviciilor Publice etc. Mulțumim tuturor participanților pentru implicarea lor activă și pentru că ne inspiră să continuăm să dezvoltăm și să promovăm soluții digitale inovatoare. Prin intermediul Programului, zi de zi reușim să extindem rețeaua de utilizatori activi ai serviciilor digitale guvernamentale. Cei care doresc să se alăture Programului de informare și educație digitală 2024 se pot înregistra completând formularul: https://docs.google.com/forms/d/19b_xPu_H4QEozx7uQVXUD3i_ktFhtf3-0PVMkYbqqBk/edit Mai multe detalii despre Programul de informare și educație digitală pot fi consultate aici: https://egov.md/ro/node/40204

