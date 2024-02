VIDEO / Uliana Catană din Călărași: 100 de ani, 11 copii, 30 de nepoți, 57 de strănepoți și 9 stră-strănepoți

14:40

World of Dance Moldova - evenimentul senzație în lumea dansului internațional vine în Moldova! Cel mai mare eveniment din comunitatea internațională a dansului debutează pe piața autohtonă, World of Dance Moldova. Evenimentul regional va avea loc pentru prima dată pe 30 martie la Arena Chișinău. Ediția I a competiției adună cei mai de top dansatori regionali și internaționali pe o scenă pentru concura pentru titlul de câștigător World of Dance Moldova. Astfel, Moldova se include pentru prima dat...