NM Espresso: consultările Maiei Sandu cu partidele, comentariul ambasadorului UE despre reforma justiției și scandal în CMC

16:10

Institutul Oncologic din Chișinău are la evidență 37 de echipamente medicale pe care nu le utilizează, în valoare de circa 12 milioane lei. Datele au fost comunicate, pe 7 februarie, de reprezentanții Curții de Conturi. Cei din urmă au efectuat un audit cu privire la gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Institutul Oncologic. […] The post Echipamentele se prăfuiesc, oamenii – plătesc: uzura unor dispozitive de la Institutul Oncologic ar fi dus la „majorarea nejustificată a costurilor serviciilor medicale” appeared first on NewsMaker.