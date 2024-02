Sturza și-a băgat „elefantul” în faliment! Instanța a acceptat

16:00

Curentul electric s-ar putea scumpi cu 13 bani per kwh, la 3,01 lei per kwh. FEE Nord a depus o solicitare la ANRE. Consumatorii racordați la rețeaua de tensiune medie ar urma să achite 2,11 lei/kWh, față de 1,97 lei/kWh În data de 2 februarie, și Premier Energy a depus o solicitare la ANRE de […] Articolul Lumina îi va „curenta” la buzunare și pe locuitorii din nordul țării. FEE Nord vrea o scumpire cu 13 bani per kwh apare prima dată în Bani.md.