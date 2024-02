13:40

Dosar penal la Codru investigat de CNA. Mai mulți funcționari din cadrul Primăriei sunt vizați întru-un dosar cu terenuri de construcție, implicit pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice. Potrivit unui comunicat al Centrului, în anul 2009, Primăria or. Codru a încheiat contracte de arendă funciară cu o societate rezidentă în privința ...