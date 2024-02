Festivalul Mamelor 19 ianuarie 2024 - prima ediție din an

Festivalul Mamelor 19 ianuarie 2024 - prima ediție din an Revista online pentru părinți Odoraș a organizat prima ediție a Festivalului Mamelor din acest an, pe data de 19 ianuarie. La eveniment au fost prezenți mai mulți medici, dar și reprezentanți ai companiilor farmaceutice care au abordat diferite subiecte de interes, atât pentru mămici, cât și pentru cele care urmează să aibă un copil. Reprezentanta compaiei Nestle, Liliana Savca, medic pediatru a vorbit despre despre rolul alimentației co...

