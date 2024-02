Consultările Maiei Sandu pe tema referendumului: 14 lideri de partid au fost la Președinție

12:30

Asistenții personali din capitală susțin că sunt gata să vină la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 8 februarie împreună cu persoanele cu dizabilități pe care le îngrijesc, dacă municipalitatea nu va include pe ordinea de zi a ședinței subiectele care vizează problemele cu care aceștia se confruntă, inclusiv riscul de a rămâne fără 50% […] The post Asistenții personali din Chișinău, la limita disperării. Sunt gata să vină cu persoanele cu dizabilități la Primărie și chiar să ajungă în judecată appeared first on NewsMaker.