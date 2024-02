Elon Musk a mărit salariile la Tesla. Cât câștigă acum un muncitor dintr-o fabrică din SUA

14:20

Patru copii au rămas fără tată după accidentul tragic de la Tomai, produs în noaptea de 3 februarie. Cel mai mic dintre ei are doar o lună. Mama copiilor spune că are nevoie actualmente de ajutor financiar. Femeia a relatat presei că fetele mai mari au șapte și cinci ani, iar încă un fecior are […] Articolul Accidentul de la Tomai lasă patru copii orfani, cel mai mic având doar o lună apare prima dată în Subiectul Zilei.