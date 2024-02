Raionul Cahul – în carantină timp de 45 de zile: se interzice inclusiv ieșirea la frigărui

10:40

Noi detalii cu privire la incidentul armat de la granița dintre regiunea transnistreană și Ucraina, raportat de Tiraspol la mijlocul lunii ianuarie precum că doi cetățeni transnistreni ar fi fost răpiți și duși pe teritoriul Ucrainei. Persoana rănită a fost spitalizată în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de ministrul Afacerilor Interne Adrian […] The post Unde a fost spitalizat locuitorul Transnistriei, rănit în incidentul armat de la granița cu Ucraina? Răspunsul ministrului de Interne appeared first on NewsMaker.