Agenda europeană a Republicii Moldova, discutată la Bruxelles

Apple construieşte prototipuri pentru cel puţin două iPhone-uri care se pliază pe lăţime, ca o clapetă, a relatat miercuri The Information, citînd o persoană care cunoaşte direct situaţia.iPhone-urile pliabile sînt în fază timpurile de dezvoltare şi compania nu are planuri de producţie în masă pentru 2024 sau 2025, potrivit articolului din The Information.Apple a abordat recent, cel puţin,