Băncile nu văd cu ochi buni proiectul privind limitarea comisioanelor la efectuarea decontărilor prin transfer – Au formulat mai multe obiecții

11:30

Șeful Legislativului, Igor Grosu spune că guvernarea a pus pe pauză proiectul ce vizează modificarea Legii Procuraturii cu referire la selectarea procurorului general prin procedura de vot în cadrul CSP. Decizia survine după ce Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege potrivit căruia procurorul general nu este selectat în baza punctajului acumulat ... Proiectul privind selectatrea procurorului general prin votul CSP, pus pe pauză – Igor Grosu: „Nu e judicios să forțăm nota cu aceste modificări, am dat proiectul într-o parte” The post Proiectul privind selectatrea procurorului general prin votul CSP, pus pe pauză – Igor Grosu: „Nu e judicios să forțăm nota cu aceste modificări, am dat proiectul într-o parte” appeared first on Politik.