Președinta Partidului ”Renaștere” a preluat conducerea Comisiei juridice pentru ordine publică si activitatea administrației publice locale din cadrul Consiliului Municipal Chișinău

11:00

La două săptămâni de la lansare, petiția a fost semnată, atât online, cât și fizic, de 30 de mii de persoane. Campania de informare va continua și pe parcursul lunii februarie. Oamenii trebuie să cunoască faptul că ei contribuie cu 23 de miliarde de lei pe an, iar înapoi ne sunt restituite doar 2,8 miliarde […] The post Ion Ceban: Oamenii din Chișinău se unesc în număr tot mai mare pentru a sprijini petiția „50% pentru Chișinău”. appeared first on Omniapres.