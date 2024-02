Ambasadorul UE în Moldova comentează în premieră referendumul propus de Maia Sandu: „Întrebarea a pus-o inclusiv opoziția”

19:10

Deputatul partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Dorian Istratii îi acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, și angajații Preturii Ciocana de abuz. Se întâmplă după ce parlamentarul a dorit să primească mai mulți chișinăuieni în audiență, în sediul preturii, însă a fost refuzat. Motivul – „lipsă de spații". Nemulțumit de răspuns, parlamentarul a încercat […]