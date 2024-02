Accident fatal la Ungheni, provocat de un tânăr beat și fără permis de conducere: pasagera de 17 ani a decedat

15:30

Ministerul Culturii lansează Ziua Internațională a Cititului Împreună în cadrul celei de-a doua ediție a Campaniei Naționale de Lectură. Tema din acest an este lectura cărților de benzi desenate. Potrivit Ministerului Culturii, Campania Națională de Lectură are drept scop să transforme lectura într-un obicei al societății, pentru toate categoriile de vârstă. „Ne propunem ca Ziua […] Articolul Ministerul Culturii lansează Ziua Internațională a Cititului Împreună. La ediția din acest an este promovată lectura cărților de benzi desenate apare prima dată în Vocea Basarabiei.